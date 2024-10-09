Европейское агентство безопасности полетов отменило запрет на полеты в Израиль

В среду, 9 октября, Европейское агентство безопасности полетов (EASA) отменило запрет на полеты в Израиль, который был выпущен 28 сентября после ликвидации в Бейруте Хасана Насраллы.

Хотя запрет отменен, EASA рекомендует авиаперевозчикам внимательно следить за развитием ситуации и оценивать риски для каждого рейса, маршрут которого проходит через воздушное пространство Израиля.

В сообщении, опубликованном на сайте агентства, говорится, что новая рекомендация будет действительна до 31 октября и может быть отменена или изменена в любой момент.

Министр транспорта Израиля Мири Регев в своем Х-блоге написала, что запрет был отменен благодаря помощи, оказанной премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и министром по делам ЕС Яношем Бока, с которыми она встречалась на прошлой неделе в Будапеште. Мири Регевы выразила уверенность, что возобновление полетов в Израиль приведет к снижению цен на авиабилеты.

Вскоре после публикации новой рекомендации EASA греческая авиакомпания Bluebird Airways сообщила, что планирует в ближайшее время возобновить полеты в Израиль.