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Экономика

Европейское агентство безопасности полетов отменило запрет на полеты в Израиль

время публикации: 09 октября 2024 г., 21:42 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 21:42
Европейское агентство безопасности полетов отменило запрет на полеты в Израиль
Moshe Shai/FLASH90

В среду, 9 октября, Европейское агентство безопасности полетов (EASA) отменило запрет на полеты в Израиль, который был выпущен 28 сентября после ликвидации в Бейруте Хасана Насраллы.

Хотя запрет отменен, EASA рекомендует авиаперевозчикам внимательно следить за развитием ситуации и оценивать риски для каждого рейса, маршрут которого проходит через воздушное пространство Израиля.

В сообщении, опубликованном на сайте агентства, говорится, что новая рекомендация будет действительна до 31 октября и может быть отменена или изменена в любой момент.

Министр транспорта Израиля Мири Регев в своем Х-блоге написала, что запрет был отменен благодаря помощи, оказанной премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и министром по делам ЕС Яношем Бока, с которыми она встречалась на прошлой неделе в Будапеште. Мири Регевы выразила уверенность, что возобновление полетов в Израиль приведет к снижению цен на авиабилеты.

Вскоре после публикации новой рекомендации EASA греческая авиакомпания Bluebird Airways сообщила, что планирует в ближайшее время возобновить полеты в Израиль.

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