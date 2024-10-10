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"Рафаэль" сделал выводы из войны в Газе и модернизировал "Ветровки" для отражения атак с воздуха

время публикации: 10 октября 2024 г., 13:15 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 13:15
"Рафаэль" сделал выводы из войны в Газе и модернизировал "Ветровки" для отражения атак с воздуха
Chaim Goldberg/Flash90

Израильский государственный оборонный концерн "Рафаэль" сообщил о существенной модернизации систем активной защиты танков "Меиль Руах" ("Ветровка").

Согласно сообщению, теперь "Ветровка" обеспечивает защиту танков "Меркава" не только от противотанковых ракет, но и от дронов-камикадзе, мультикоптеров, способных сбросить боеприпас на крышу танка, и ракет, движущихся по баллистической траектории.

Модернизация системы была проведена с учетом опыта войны в секторе Газы и в Ливане против террористов ХАМАСа и "Хизбаллы".

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