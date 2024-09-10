Wolt начинает работать в Кирьят-Гате, Кирьят-Малахи, Беэр-Тувье и Лахише
время публикации: 10 сентября 2024 г., 12:05 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 12:05
Компания курьерской доставки Wolt сообщила, что со вторника, 10 сентября, начинает работать в Кирьят-Гате, Кирьят-Малахи и более чем в 30 населенных пунктах региональных советов Лахиш и Беэр-Тувья.
Жители этого района смогут осуществлять заказы на доставку из местных ресторанов и магазинов с 08:00 до 23:00.
Общее количество населенных пунктов, которые компания обслуживает в Израиле, превысило 330.
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