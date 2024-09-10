Wolt начинает работать в Кирьят-Гате, Кирьят-Малахи, Беэр-Тувье и Лахише

Компания курьерской доставки Wolt сообщила, что со вторника, 10 сентября, начинает работать в Кирьят-Гате, Кирьят-Малахи и более чем в 30 населенных пунктах региональных советов Лахиш и Беэр-Тувья.

Жители этого района смогут осуществлять заказы на доставку из местных ресторанов и магазинов с 08:00 до 23:00.

Общее количество населенных пунктов, которые компания обслуживает в Израиле, превысило 330.