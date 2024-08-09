Wolt согласился на медиацию в представительском иске о социальных правах курьеров в Израиле

Адвокаты компании курьерской доставки Wolt уведомили Всеизраильский суд по трудовым спорам о согласии компании на медиацию с истцами в рамках представительского иска о социальных правах курьеров.

Иск против Wolt с требованием признать курьеров работниками компании, а не индивидуальными предпринимателями, был подан в 2020 году. В 2022 году Тель-Авивский окружной суд по трудовым спорам принял иск к рассмотрению как представительский, однако компания оспорила это решение во Всеизраильском суде по трудовым спорам.

Компания утверждает, что нельзя относиться ко всем работающим с ней курьерам как к единому целому, поскольку речь идет о широком спектре вариантов сотрудничества от работы на полную ставку до подработки на несколько часов в неделю, и что далеко не все курьеры заинтересованы в наличии отношений работник-работодатель, подразумевающих другую степень интеракции.

После длительного заседания Всеизраильского суда в июле этого года председатель суда Варда Вирт-Ливне рекомендовала сторонам обратиться к медиации