Израиль впервые ввел санкции против иранских танкеров
время публикации: 11 августа 2024 г., 12:12 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 12:44
Израиль ввел санкции против 18 иранских танкеров, которые используются для финансирования деятельности сателлитов Исламской республики Иран. Это первые санкции против судов в истории еврейского государства, отмечает S&P Global.
Суммарный тоннаж танкеров составляет 1,88 миллионов тонн. Правительство призывает связанные с судоходством компании, в том числе и страховые, воздержаться от предоставления услуг судам, финансирующим террор.
Иранские танкеры доставляют нефть на сирийские нефтеперегонные заводы. Затем нефтепродукты отправляются на экспорт, а получаемая прибыль используется для оказания финансовой помощи "Хизбалле", хуситам и ХАМАСу.
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