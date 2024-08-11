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Экономика

Израиль впервые ввел санкции против иранских танкеров

время публикации: 11 августа 2024 г., 12:12 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 12:44
Израиль впервые ввел санкции против иранских танкеров
Bill Foley/AP Photo

Израиль ввел санкции против 18 иранских танкеров, которые используются для финансирования деятельности сателлитов Исламской республики Иран. Это первые санкции против судов в истории еврейского государства, отмечает S&P Global.

Суммарный тоннаж танкеров составляет 1,88 миллионов тонн. Правительство призывает связанные с судоходством компании, в том числе и страховые, воздержаться от предоставления услуг судам, финансирующим террор.

Иранские танкеры доставляют нефть на сирийские нефтеперегонные заводы. Затем нефтепродукты отправляются на экспорт, а получаемая прибыль используется для оказания финансовой помощи "Хизбалле", хуситам и ХАМАСу.

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