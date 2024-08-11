Юрсоветница призвала прекратить финансировать садики для детей подлежащих призыву учеников йешив

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила министру труда письмо, в котором выступила за прекращение финансирования детских садов для детей учащихся йешив, подлежащих призыву.

Как пишет газета "Маарив", в послании юрсоветницы отмечается, что государство не должно использовать субсидии, такие как оплата садиков, для поощрения изучения Торы теми, кто является кандидатом на призыв в ЦАХАЛ.

Согласно сайту "Сругим", постановление вступит в силу уже в ближайшем учебном году. Под его действие подпадает около 6700 семей учащихся йешив в возрасте 18-26 лет.

Сайт цитирует корреспондента "Кан 11" Михаэля Шемеша, который констатирует, что это очень тяжелый удар по карману семейных учащихся йешив: "Ультра-ортодоксальным политикам, которые все время откладывают решение проблемы призыва, уже не удастся игнорировать происходящее".