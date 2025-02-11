"Эльбит" возобновляет работу своих заводов в Кирьят-Шмоне
время публикации: 11 февраля 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 08:59
Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" завершил работы по ремонту пострадавших в ходе войны инфраструктур и возобновил работу двух своих заводов в Кирьят-Шмоне.
На заводе из принадлежащей концерну группы "ТААС", специализирующейся на производстве боеприпасов для сухопутных войск, заняты около 50 человек.
На заводе из департамента компьютерных систем и систем связи в Тель-Хае заняты еще 200 сотрудников.
В ходе войны "Эльбит" был вынужден эвакуировать заводы и перевести их деятельность на другие объекты.