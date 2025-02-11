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Экономика

"Эльбит" возобновляет работу своих заводов в Кирьят-Шмоне

Оборонка
время публикации: 11 февраля 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 08:59
"Эльбит" возобновляет работу своих заводов в Кирьят-Шмоне
Chaim Goldberg/Flash90

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" завершил работы по ремонту пострадавших в ходе войны инфраструктур и возобновил работу двух своих заводов в Кирьят-Шмоне.

На заводе из принадлежащей концерну группы "ТААС", специализирующейся на производстве боеприпасов для сухопутных войск, заняты около 50 человек.

На заводе из департамента компьютерных систем и систем связи в Тель-Хае заняты еще 200 сотрудников.

В ходе войны "Эльбит" был вынужден эвакуировать заводы и перевести их деятельность на другие объекты.

Экономика
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