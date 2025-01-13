x
13 января 2025
|
последняя новость: 18:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 января 2025
|
13 января 2025
|
последняя новость: 18:56
13 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Министр экономики подписал указ о запрете неоправданного повышения цен

Цены
Мин.экономики
время публикации: 13 января 2025 г., 18:49 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 18:52
Министр экономики подписал указ о запрете неоправданного повышения цен
Yonatan Sindel/Flash90

Министр экономики Нир Баркат подписал указ о запрете неоправданного повышения цен в связи с войной. Этот запрет будет распространяться на ограниченный список жизненно необходимых товаров, которые планируется опубликовать позднее. Как отмечает "Давар", министерство финансов возражает против данного решения.

Тем не менее, проведенный ранее депутатом Давидом Битаном закон позволяет Управлению по защите прав потребителей штрафовать предпринимателей, которые необоснованно завысят цены на товары из перечня, который должен представить минфин, в сравнении с тремя месяцами до введения указа.

На состоявшемся в понедельник, 13 января, заседании экономической комиссии Кнессета ее председатель Давид Битан раскритиковал министерство финансов за бездействие, подчеркнув, что на фоне постоянно растущих цен гражданам нужно предложить нечто большее, чем рассказы о необходимости конкуренции.

Он заявил, что будет продвигать законодательство о дифференцированном НДС и намерен также исключить министерство финансов из процесса сдерживания цен в военное время.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 января 2025

Дефицит госбюджета в 2024 году составил 6,9%, на войну ушло 100 млрд шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 января 2025

В Малибу при пожаре погиб актер Рори Сайкс, прославившийся еще в детстве
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 января 2025

Секреты оборонного бюджета и статистика по уехавшим из Израиля. Экономический обзор
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 06 января 2025

"Высоцкий" повышает цены на чай и сладости