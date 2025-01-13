Министр экономики подписал указ о запрете неоправданного повышения цен

Министр экономики Нир Баркат подписал указ о запрете неоправданного повышения цен в связи с войной. Этот запрет будет распространяться на ограниченный список жизненно необходимых товаров, которые планируется опубликовать позднее. Как отмечает "Давар", министерство финансов возражает против данного решения.

Тем не менее, проведенный ранее депутатом Давидом Битаном закон позволяет Управлению по защите прав потребителей штрафовать предпринимателей, которые необоснованно завысят цены на товары из перечня, который должен представить минфин, в сравнении с тремя месяцами до введения указа.

На состоявшемся в понедельник, 13 января, заседании экономической комиссии Кнессета ее председатель Давид Битан раскритиковал министерство финансов за бездействие, подчеркнув, что на фоне постоянно растущих цен гражданам нужно предложить нечто большее, чем рассказы о необходимости конкуренции.

Он заявил, что будет продвигать законодательство о дифференцированном НДС и намерен также исключить министерство финансов из процесса сдерживания цен в военное время.