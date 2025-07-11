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Экономика

KLM вернется в Израиль 1 сентября

Авиация
время публикации: 11 июля 2025 г., 07:20 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 07:20
KLM вернется в Израиль 1 сентября
AP/KLM

Нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что возобновит полеты в Израиль 1 сентября 2025 года и будет выполнять семь рейсов в неделю между аэропортом Бен-Гурион и Амстердамом.

Греческая авиакомпания Aegean объявила, что возобновит полеты в Израиль в понедельник, 14 июля.

Американская авиакомпания United Airlines вернется на маршрут из Израиля в Нью-Йорк с 21 июля.

Также в июле ожидается возвращение Air Europe (14 июля), а в августе – Lufthansa (1 августа), Red Wings (8 августа) и Wizz Air (8 августа).

На данный момент возобновили полеты в Израиль авиакомпании LOT, Air France, Etihad, Fly Dubai, Ethiopian Airways, Blue Bird, TUS, Hinan Airlines, AZAL.

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