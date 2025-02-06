Авиакомпания KLM сообщила о возобновлении полетов в Израиль с июня

Нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что она возобновит полеты между Амстердамом и Тель-Авивом с 1 июня. Рейсы будут совершаться ежедневно самолетом Boeing B737-900.

Согласно расписанию, рейс будет вылетать из Амстердама в 21:10, прибытие в Израиль - в 02:35. Из Тель-Авива самолет вылетает в 04:45 и приземляется в Амстердаме в 08:40.

В конце января начала продавать билеты в Израиль ирландская бюджетная компания Ryanair, она возобновляет полеты в Израиль в конце марта.