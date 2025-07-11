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Экономика

Трамп объявил о введении пошлин 15-25% для большинства стран-партнеров и 35% для Канады

Импорт и экспорт
Дональд Трамп
время публикации: 11 июля 2025 г., 05:22 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 05:36
Трамп объявил о введении пошлин 15-25% для большинства стран-партнеров и 35% для Канады
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что планирует с 1 августа ввести общую пошлину в размере 15% или 20% для большинства торговых партнеров, с которыми нет специальных соглашений.

В настоящее время общий тариф установлен на уровне 10%.

При этом через соцсети Трамп сообщил премьер-министру Канады Марку Карни, что для его страны будет установлена пошлина 35%. Также было отмечено, что тариф для Канады будет повышен в случае ответных мер со стороны этой страны.

Ранее Трамп объявил, что с 14 июля его администрация начнет рассылать странам, экспортирующим товары в США, письма с указанием ввозных пошлин, отметив, что что ставки, указанные в письмах, вступят в силу 1 августа.

7 июля Трамп объявил, что с 1 августа будут введены пошлины в размере 25% на импорт товаров из Японии и Южной Кореи. Соответствующие уведомления были отправлены премьер-министру Японии Сигэру Исибе и президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мену.

Также сообщалось, что 25% пошлины будут взиматься с товаров из Малайзии и Казахстана, 30% пошлины – с товаров из Южной Африки и 40% – с товаров из Мьянмы и Лаоса.

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