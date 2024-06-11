Смотрич приказал перевести 130 миллионов из палестинских налоговых средств жертвам террора

Министр финансов Бецалель Смотрич распорядился изъять 130 миллионов шекелей из налоговых сборов палестинской автономии и передать их 28 семьям жертв террора. Таким образом, министр финансов создал прецедент, который поможет реализовать десятки судебных вердиктов о выплате компенсаций пострадавшим от террористической деятельности из налоговых средств ПА: эти вердикты принимались судами, но до сих пор "висели мертвым грузом" и не выполнялись – в некоторых случаях, в течение 20 лет.

Как сообщает во вторник, 11 июня, "Исраэль а-Йом", министр финансов отдал в понедельник приказ Налоговому управлению о снятии 130 миллионов с налогового счета палестинской администрации и перечислить 28 семьям жертв террора. Компенсации, некоторые из которых достигают десятков миллионов шекелей на семью, будут перечислены в течение ближайших дней.

Речь идет о первом масштабном переводе средств истцам, по суду требовавшим компенсации от палестинской администрации за поддержку и финансирование террора. Несмотря на то, что вердикты судов различных инстанций обязывали ПА оплатить компенсации, автономия ни разу не выполнила эти решения. Израильские власти тоже не помогали семьям жертв террора и не конфисковывали активы палестинской автономии.

В результате такого двусмысленного положения решения судов оставались лишь на бумаге, семьи пострадавших не получали финансовую компенсацию, хотя ответственность ПА в организации и совершении терактов, в результате которых были убиты или ранены близкие истцов, была юридически доказана.

Деньги будут конфискованы из собираемых Израилем налоговых средств для палестинской автономии, часть которых изымается в качестве "штрафа" за продолжающиеся выплаты палестинским террористам зарплат из казны ПА. БАГАЦ ранее признал зарплаты террористов одним из инструментов, которые палестинская администрация использует для поощрения террористической деятельности против Израиля.

Решение Бецалеля Смотрича откроет путь к выплатам компенсаций десяткам семей жертв террора. Помимо уже вынесенных судебных решений, существуют сотни исков и апелляций против палестинской администрации, рассмотрение которых еще не завершено. Кроме того, начало выплат открывает для пострадавших возможность подать компенсационные иски к ПА, даже если они этого еще не делали.