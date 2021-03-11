Вакцинация как фактор выхода из кризиса. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Почти две трети населения Израиля получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса или перенесли заражение коронавирусом. 43% израильтян (более 60% населения старше 16 лет) получили две дозы вакцины. Судя по текущим данным министерства здравоохранения, такого уровня "стадного" иммунитета оказалось достаточно, чтобы предотвратить новую вспышку после активного празднования Пурима две недели назад. Нагрузка на израильские больницы продолжает постепенно снижаться. При этом большинство новых тяжелобольных – люди моложе 60 лет, а среди общего числа подключенных к ИВЛ (более 200 человек) их доля уже почти достигла половины.

С этими данными Израиль официально вошел на этой неделе в период максимального с лета 2020 года открытия экономики. Удастся ли избежать нового локдауна после выборов и после празднования Песаха, пока непонятно.

Давление работодателей

Правительство Израиля, находящееся в поисках способов поддержать темпы вакцинации, столкнулось, как и ожидалось, с запретом (пока что временным) Высшего суда справедливости (БАГАЦ) на передачу информации о непривитых муниципалитетам и другим структурам. Одновременно, под давлением различных групп интересов, в "зеленый стандарт" был внесен ряд послаблений, открывающих доступ в зоны "зеленого стандарта" тем, кто не сделал прививку. Как именно можно проверить, что на массовом мероприятии (свадьбе, концерте) невакцинированные составляют менее 5%, непонятно. Более того, посетив за последние дни несколько кафе лично, могу сказать, что ни в одном из них от меня не требовали предъявить "зеленый паспорт". Разумеется, это лишь личный опыт, не претендующий на реальную статистику, но о том же самом мне рассказали и многие мои знакомые. Непонятно, в какой степени соблюдается это требование и в спортивных залах. В любом случае, очевидно, что полагаться на то, что владельцы коммерческих заведений будут заниматься проверкой наличия "зеленого паспорта" у клиентов, не стоит.

Поэтому реальным продвижением вакцинации в последние дни занимаются те, кто в этом заинтересован финансово или же несет личную ответственность за подопечных, то есть работодатели и организаторы мероприятий (спортивных, юношеских и т.д.). Предприятия, страдающие от локдаунов и от нахождения работников на самоизоляции или на больничном, кровно заинтересованы в том, чтобы минимизировать ущерб. Только за последние три дня о требовании предъявлять "зеленый паспорт" или результаты проверки на коронавирус за последние 72 часа объявили "Шуферсаль" (18 тысяч работников плюс поставщики и субподрядчики), "Осем" (4000 работников), "Юниливер" (2000), "Безек" (5000), "Селком" (3500), Партнер (3000), "Харэль" (4800), "Мейтав Даш" (1000). Управление лотерей "Мифаль а-Пайс" угрожает уволить тех, кто не привьется, не предоставляя возможности проверок. В Тель-Авиве мэрия обязала всех муниципальных работников системы просвещения (нянечки, административные работники) предъявлять "зеленый паспорт" или отрицательную проверку на коронавирус. Такие же ограничения введены в Кохав-Яире. Следует отметить, что на учителей и воспитателей эти требования не распространяются, поскольку они являются работниками министерства просвещения.

Новый рынок труда: нет работы или нет рабочих?

В последние несколько недель я в своих обзорах практически не касался состояния рынка труда, а если и писал, то в основном об отсутствии программ переквалификации и проблеме, которую создает автоматическое предоставление пособия по безработице. События последней недели дают повод поговорить о рынке труда более подробно.

Рынок труда во всем мире, не только в Израиле, претерпел за последний год больше изменений, чем за иное десятилетие. Произошло массовое внедрение возможности удаленной работы, ускорение автоматизации процессов и повышение эффективности труда, сопровождаемое сокращением кадров. В торговле произошел значительный рост объемов интернет-продаж. Кроме того, после завершения программ "искусственной вентиляции легких" для малых и средних бизнесов немалое количество рабочих мест просто исчезнет вместе с работодателями. Далеко не всем из тех, кто лишился работы в марте-апреле 2020 года, будет куда возвращаться в марте-апреле 2021 года. И далеко не все смогут вернуться из-за смены набора требований, которые будет предъявлять рынок труда по сравнению с прошлым годом.

Все это было очевидно еще в сентябре-октябре 2020 года, когда министры финансов и социального обеспечения воевали за бюджет в 1,35 миллиарда шекелей, выделенный на программы переквалификации и трудоустройства. По состоянию на февраль 2021 года, то есть восемь месяцев спустя, было освоено 288 миллионов шекелей. Еще на 136 миллионов шекелей были даны денежные обязательства. В основном средства пошли на проекты Управления инноваций, на улучшение качества обслуживания в государственной службе трудоустройства, и на поддержку студентов. То есть более двух третей бюджета (68%) ждут реализации. Только в марте у министерств, совместно с объединением промышленников, дошли руки до проектов, не связанных с хайтеком. Был объявлен тендер на осуществление программ переквалификации на сумму 16 миллионов шекелей. Курсы и подготовка будут проводиться в сферах современных производственных технологий и автоматизации процессов. Также планируется готовить электриков, электротехников, специалистов по работе с пластмассами, с металлом, кладовщиков и представителей других профессий, пользующихся спросом на рынке труда. В проекте смогут принять участие не только крупные предприятия, но и малые бизнесы, которые получат поддержку и сопровождение в подготовке работников. Это хорошая и правильная программа, и остается только пожалеть, что государство не использовало для этих программ те полгода, когда их потенциальные участники все равно сидели дома, а в промышленности (продолжавшей работать в период всех трех локдаунов) требовались рабочие руки из-за самоизоляции работников. К настоящему моменту программы бы уже заканчивали первые выпуски кадров. Ну и масштабы программы заставляют надеяться на то, что за ней как можно быстрее последуют другие.

В свою очередь, директор Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми") Меир Шпиглер, поддерживающий позицию министра финансов Исраэля Каца, обвиняет работодателей в том, что они пытаются вернуть работников и при этом предлагают им ухудшение условий труда. Шпиглер ссылается на проведенный его ведомством анализ данных, свидетельствующий, что, из 310 тысяч человек, вернувшихся из неоплачиваемого отпуска после первого локдауна к июню 2020 года, 118 тысяч человек были вынуждены согласиться на ухудшение условий труда.

Я склонен согласиться с этой претензией. Немало работодателей воспользовались кризисом, чтобы провести "оздоровление" и ухудшить условия оплаты труда. Однако сам же Шпиглер признает, что ухудшение условий труда происходило в основном у крупных работодателей (более 1000 работников), тогда как сейчас от отказов вернуться на работу страдают в первую очередь малые и средние бизнесы, в которых это явление было существенно менее заметным. Кроме того, от "Битуах Леуми", имеющего возможности анализа ежемесячных реальных отчетностей по зарплатам наемных работников, хочется получать данные более свежие, чем 9-месячной давности, когда экономика страны приходила в себя от первого шока, вызванного эпидемией. Насколько мне известно, в ряде предприятий речь шла о временном ухудшении условий труда, которое в последствии было отменено. Ну и как иллюстрация необходимости скорейшего возобновления контакта между службой трудоустройства и безработными – рейд, проведенный следователями Налогового управления по 13 заводам по производству мацы к празднику Песах. На этих заводах были обнаружены десятки "безработных", получавших зарплату наличными в дополнение к пособию по безработице. И такая картина наблюдается отнюдь не только в ультраортодоксальном или в арабском секторе.

Что касается цифр, то за месяц, прошедший с начала облегчения карантинных мер на работу вернулось 185 тысяч израильтян, больше, чем встали на учет за период третьего локдауна. 83% вернувшихся на работу находились в неоплачиваемом отпуске, остальные вышли на новую работу. На текущий момент в службе трудоустройства зарегистрированы 571 тысяча получателей пособия по безработице, 81 тысяча получателей пособия по прожиточному минимуму и 87 тысяч человек, не получающих никакого пособия. В последней категории, скорее всего, значительная часть уже вернулась на работу, но еще не сообщила о возвращении. У 44% безработных, получающих пособие, нет работодателя, то есть они не находятся в неоплачиваемом отпуске, а были уволены или уволились. Эти данные учитывают только несколько дней последнего, наиболее значительного, этапа выхода из локдауна, поэтому стоит ожидать усиления темпов возвращения на работу в ближайшие недели. Только после этого начнет вырисовываться реальная картина состояния нового рынка труда.

Бюджетная эквилибристика и предвыборная экономика

В минфине настроены достаточно оптимистично по поводу темпов экономического роста в ближайшие четыре года (4,9%, 4,1%, 3,4% и 3,2% – очень хорошие показатели для страны с развитой экономикой). Однако даже при этом правительству, чтобы уложиться в ограничения, придется уже в текущем году сокращать расходы и повышать налоги в общей сложности на 39,5 миллиардов шекелей. Кроме того, в 2022 году потребуется проведение таких шагов на общую сумму 20,2 миллиарда шекелей, в 2023 году – на 37,4 миллиарда шекелей, а в 2024 году – на 39,4 миллиарда шекелей. Разумеется, в кризисный год ни одно правительство не будет урезать бюджет и вводить налоги, чтобы уложиться в рамки планового дефицита госбюджета. Однако длительное превышение рамок чревато тяжелыми экономическими последствиями, и отчет дает возможность оценить суммы, которые придется экономить в последующие годы, чтобы вернуться в эти рамки.

Однако вернемся к необходимому сокращению на 2021 год. Эти 39,5 миллиардов шекелей, о необходимости сокращения которых говорит минфин, не учитывают программу стоимостью 15 миллиардов шекелей, которые Биньямин Нетаниягу обещал провести сразу после выборов.

Кроме того, на этой неделе Нетаниягу, вместе со сменным премьер-министром Бени Ганцем (он же министр обороны) и с министром финансов Исраэлем Кацем, проявили чудеса бюджетной эквилибристики, чтобы выделить ЦАХАЛу дополнительные 2,2 миллиарда шекелей. Поскольку сокращение бюджетов гражданских министерств за две недели до выборов плохо влияет на электорат, предложение минфина сократить бюджет минпроса или органов местной власти были отклонены. Также была отклонена инициатива минобороны взять деньги из Фонда налога на имущество, из которого обычно выплачиваются компенсации за поврежденное в результате военных действий имущество. В результате 400 миллионов шекелей были взяты из фонда по восстановлению отработанных каменоломен, который, как и другие экологические фонды, служит министерству финансов "копилкой" для экстренных расходов, чаще всего не имеющих отношения к назначению фонда. Еще на 1,8 миллиарда шекелей ЦАХАЛу разрешили дать денежные обязательства "под честное слово сократить в будущем на эту сумму свой оперативный бюджет". Это позволит министерству обороны проскочить "узкое горлышко" предвыборного периода, и оставит решение проблемы следующему правительству, которому, скорее всего, придется изыскивать, откуда взять эти деньги. С большой долей уверенности можно сказать, что в итоге все закончится, как в большинстве таких случаев, фронтальным секвестром, то есть равномерным сокращением бюджетов всех других министерств. Но сделано это будет уже после выборов.

Следует отметить, что самая горячая пора предвыборной гонки плохо влияет на все министерства, часто генерирующие идеи, даже не удосужившись сделать вид, что действительно намерены их реализовать. На этой неделе отличилось министерство транспорта, анонсировавшее программу по борьбе с ДТП. Одним из главных пунктов программы должно стать снижение разрешенной скорости движения в населенных пунктах до 30 км/ч (почему не до 5 км/ч, чтобы еще и экологию и здоровье населения поддержать?). При этом министр Мири Регев заявила, что программа будет иметь успех, если получит достаточное финансирование.

Перестать быть островом

Израиль во многих экономических аспектах является островом, поскольку не имеет реальных и надежных экономических связей с соседними государствами. На этой неделе были подписаны два договора, которые должны по мере реализации подключить Израиль к европейским инфраструктурным системам.

Расширение договора о строительстве газопровода EastMed не только добавляет к планам доведение инфраструктуры до израильского побережья, а не до израильских месторождений, но и впервые оговаривает сроки продвижения проекта, который должен соединить месторождения Израиля и Кипра с Грецией и Италией. Стороны договорились, что предварительный этап, включающий в себя планирование и получение всех необходимых лицензий регуляторов, должен быть завершен к 2023 году. Однако расширение договора о строительстве газопровода EastMed все еще остается скорее инструментом геополитики, чем экономики. Пусть проект и получил от ЕС статус приоритетного, Италия его до сих пор не ратифицировала и не определилась, готова ли она в нем участвовать. Поэтому основная экономическая польза от этого проекта пока что выражается в оборонных заказах, которые получают израильские компании от Греции и Кипра.

А вот новый договор, подписанный с теми же Грецией и Кипром при поддержке Евросоюза, предусматривает прокладку в течение трех лет подводного кабеля, который соединит электрические системы трех стран, сделав Израиль частью европейского рынка электроэнергии. Протяженность кабеля составит 1500 километров – 310 километров от Израиля до Кипра, 900 километров от Кипра до Крита и 310 километров от Крита до побережья Аттики. Глубина пролегания кабеля составит до 2700 метров, а пропускная способность – 1-2 тысячи мегаватт. Прокладку кабеля планируется завершить к 2024 году. Проект будет финансироваться частично из бюджетов трех стран, а частично – из бюджета Европейского союза, признавшего его проектом общесоюзного значения (PCI – Project of Common Interest). На текущий момент совокупные производственные мощности всех израильских электростанций составляют около 19 тысяч мегаватт. Добавление 5%-10% резервной мощности должно стать важным фактором для стабильности электроснабжения. Кроме того, подключение к сети дает возможность продавать электричество европейским потребителям в часы низкого спроса в Израиле.

Еще одним важным внешнеэкономическим событием стал начало двусторонней работы по проверке целесообразности соглашения о свободной торговле с Японией. За последние несколько лет Япония, до тех пор практически не имевшая дел с Израилем, начала оказывать существенное влияние на израильскую экономику. В 2020 году на долю этой страны пришлось 11% иностранных инвестиций в Израиль, в шесть раз больше, чем за четыре года до того. Торговый оборот между странами вырос до 2,8 миллиарда долларов, из которых 1 миллиард приходится на экспорт израильских товаров.

И напоследок – о долларе. Полтора месяца назад, когда курс доллара США упал до 3,11 шекеля, Банк Израиля вмешался, объявив, что в 2021 году будут закуплены 30 миллиардов долларов, на 9 миллиардов больше, чем в 2020 году. Это объявление привело к повышению курса доллара до уровня в 3,3 шекеля, на котором он и остается до сих пор с небольшими колебаниями. Однако последний отчет Банка Израиля показывает, что за два первых месяца 2021 года он закупил 12 миллиардов долларов, то есть 40% суммы, которую намеревался закупить за год. В значительной степени позиции доллара будут зависеть от происходящего за океаном и от потоков валюты, вливающихся в израильскую экономику. Если они будут поддерживать ослабление американской валюты, израильскому центробанку придется "печатать" гораздо больше шекелей, чтобы сдержать укрепление национальной валюты, чем предполагало его руководство. Впрочем, профессор Амир Ярон уже дал понять, что определенный рост инфляции его не пугает, поэтому можно ожидать, что валютные резервы Израиля в долларовом эквиваленте продолжат стремительно расти.