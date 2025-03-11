Кредитный кооператив "Офек" договорился о получении внешнего финансирования

Руководство кредитного кооператива "Офек" уведомило 15 тысяч членов о достижении договоренностей о получении финансирования в размере 100 миллионов шекелей от некоммерческой кредитной организации "Оген".

На первом этапе "Оген" инвестирует в "Офек" 14 миллионов шекелей в качестве необходимой первоначальной суммы для запуска деятельности "Офек" и предоставления возможности членам организации оказывать депозитные и кредитные услуги членам кооператива.

Остальной капитал, вложенный "Огеном", будет использован для создания технологической инфраструктуры в попытке членов "Офек" создать первый социальный банк в Израиле по модели депозитно-кредитного кооператива.

Кредитный кооператив "Офек" был создан в 2014, собрав с тех пор около 20 миллионов шекелей. За десять лет кооператив добился изменения законодательства, создания компьютерной платформы для банковской деятельности и в 2024 году получил регистрационный номер от Банка Израиля.

Однако к этому моменту собственный капитал кооператива был исчерпан, тогда как для начала банковской деятельности необходимо не менее 10 миллионов шекелей.

Соглашение с "Огеном" должно быть одобрено членами кооператива в начале апреля и утверждено судом.