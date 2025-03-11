Банк "Дисконт" отчитался о 4,3 млрд шекелей прибыли в 2024 году

Банк "Дисконт" опубликовал финансовый отчет за четвертый квартал 2024 года и за 2024 год в целом, сообщив о чистой прибыли в 4,3 миллиарда шекелей, на 2,1% больше, чем в 2023 году.

Уровень рентабельности капитала банка снизился с 15,7% в 2023 году до 14,2% в прошлом году, в основном из-за деятельности банка за границей.

Напомним, что ранее банк "Леуми" сообщил о 9,8 млрд шекелей прибыли и 16,9% рентабельности капитала, банк "Апоалим" – о 7,6 млрд шекелей прибыли и 13,8% рентабельности капитала, а банк "Мизрахи-Тфахот" – о 5,4 млрд шекелей прибыли и 18,5% рентабельности капитала.