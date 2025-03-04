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Экономика

Банк "Леуми" отчитался о 10 млрд шекелей прибыли

Банк Леуми
время публикации: 04 марта 2025 г., 09:19 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 09:19
Банк "Леуми" отчитался о 10 млрд шекелей прибыли
Flash90/Miriam Alster

Банк "Леуми" опубликовал финансовый отчет за четвертый квартал и за весь 2024 год, который завершился рекордной в истории израильской банковской системы чистой прибылью в 9,8 миллиарда шекелей.

Уровень рентабельности капитала банка вырос с 13,7% до 16,9%. Кредитный портфель банка вырос а 8,6% до 455,5 миллиардов шекелей нетто, и принес банку 16,5 миллиардов шекелей дохода.

По итогам четвертого квартала банк выплатит 706 миллионов шекелей дивидендов и направит 274 миллиона шекелей на обратный выкуп акций.

Напомним, что ранее банк "Апоалим" сообщил, что закончил 2024 год с 7,6 миллиардов шекелей чистой прибыли, а банк "Мизрахи-Тфахот" отчитался о 5,5 миллиардах шекелей чистой прибыли.

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