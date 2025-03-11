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Экономика

Трамп купит автомобиль Tesla, чтобы поддержать теряющего миллиарды Маска

США
Дональд Трамп
Илон Маск
время публикации: 11 марта 2025 г., 10:00 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 10:09
Трамп купит автомобиль Tesla, чтобы поддержать теряющего миллиарды Маска
AP Photo/Rodrique Ngowi, File

Президент США Дональд Трамп сообщил, что приобретет новый автомобиль Tesla, чтобы выразить поддержку своему сподвижнику Илону Маску – владельцу компании и руководителю ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

"Обращаюсь к республиканцам, консерваторам и всем замечательным американцам! Илон Маск делает все, чтобы помочь нашей стране и ДЕЛАЕТ ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО", – сообщил Трамп.

"Но ультралевые фанатики пытаются подвергнуть незаконному бойкоту Tesla, один из лучших автомобилей мира и детку Илона, что навредить Маску и тому, что он представляет. Нельзя наказывать его за то, что использует весь свой опыт чтобы СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ", – добавил Трамп.

Активная роль, которую играет Маск в администрации Трампа, привели к значительному спаду популярности разработанных его компанией автомобилей, а проводимые ими реформы повлекли за собой падение американских биржевых котировок.

Только за последние сутки акции Tesla потеряли 15,43%, в результате чего Маск лишился 29 миллиардов долларов. С начала 2025 года акции компании подешевели в 1,8 раза: с 403 до 225 долларов.

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