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Экономика

Верховный суд: израильтяне могут судиться с иностранными корпорациями через их "дочек"

Судебные решения
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 11 марта 2025 г., 07:11 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 07:11
Верховный суд: израильтяне могут судиться с иностранными корпорациями через их "дочек"
Flash90

Верховный суд отклонил апелляцию компаний Philip Morris Switzerland и Philip Morris International, утверждавших, что вручение им судебных документов через дочернюю компанию Philip Morris Israel является недействительным.

В октябре 2022 года против компаний был подан коллективный иск в связи со злоупотреблением их положением на израильском рынке сигарет.

Истцы вручили судебные документы офису Philip Morris Israel, однако там отказались принять документы для Philip Morris Switzerland и Philip Morris International.

Мировой суд в феврале 2024 года признал факт подачи документов всем трем компаниям через Philip Morris Israel. Тель-Авивский окружной суд, в который обратились компании, отклонил их апелляцию, а на этой неделе было вынесено окончательное решение Верховного суда: "Зарубежная материнская компания фактически ведет деятельность на израильском табачном рынке через свою израильскую дочернюю компанию, которая действует от её имени и в её интересах".

Следует отметить, что израильские суды достаточно регулярно выносят постановления о подсудности глобальных корпораций, не имеющих в Израиле официального представительства.

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