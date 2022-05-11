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NEWSru.co.il :: Экономика11 мая 2022 г., 07:43

Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на сумму около $40 млрд

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Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на сумму около $40 млрд

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму в $39,8 млрд, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"За" высказались 368 конгрессменов, "против" – 57. Все законодатели, проголосовавшие против законопроекта, принадлежат к Республиканской партии США, отмечает агентство "Интерфакс-Украина".

Законопроект предусматривает выделение $6 млрд на помощь в обеспечении безопасности, включая обучение, поставку оборудования, оружия, материально-техническую поддержку, материалы и услуги для украинских вооруженных сил и национальных сил безопасности, а также $900 млн на поддержку беженцев, в том числе обеспечение их жильем и предоставление им языковых курсов.


Примерно $8,7 млрд из предусмотренных законопроектом средств пойдут в Фонд экономической поддержки "для удовлетворения неотложных потребностей в Украине".

Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс поддержать предложенный им запрос на $33 млрд.

Отмечается, что законопроект, предложенный палатой представителей, включает дополнительные $3,4 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине.

Далее документ должен быть одобрен сенатом США, после чего он будет подан на утверждение президенту.

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