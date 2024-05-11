Агентство Moody's не стало менять кредитный рейтинг Израиля
время публикации: 11 мая 2024 г., 21:54 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 21:54
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Израиля в иностранной валюте на уровне А2 с негативным прогнозом.
Вместе с тем, агентство отметило, что дополнительное ухудшение геополитической ситуации может привести к быстрому дополнительному снижению рейтинга.
В остальном анализ ситуации, опубликованный агентством, в целом повторяет содержание предыдущего отчета, в котором рейтинг Израиля был снижен с уровня А1 до уровня А2.
Прогноз темпов роста экономики на 2024 год – 0,6%. Если конфликт в Газе закончится в этом году, то компания прогнозирует быстрый рост экономики в 2025 году.
Ссылки по теме