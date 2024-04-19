Агентство S&P снизило кредитный рейтинг Израиля, сохранив негативный прогноз

Международное рейтинговое агентство S&P объявило о снижении суверенного кредитного рейтинга Израиля в иностранной валюте с уровня АА- до уровня А+. При этом прогноз агентства оставлен негативным, что означает возможность дополнительного снижения рейтинга в краткосрочной перспективе.

Рейтинг Израиля по версии агентства был выше, чем у других агентств, и его снижение было ожидаемым. Напомним, что ранее агентство Moody's снизило рейтинг Израиля, тогда как агентство Fitch ограничилось изменением прогноза на негативный.

Основной причиной снижения рейтинга в S&P называют резкое ухудшение геополитической обстановки, увеличение дефицита госбюджета (в агентстве ожидают дефицита в 8%, а не в заложенные в госбюджете 6,6%).

Согласно прогнозу агентства, соотношение госдолга Израиля к его ВВП составит в 2026 году 66%.