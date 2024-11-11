Нежелающие жить под властью Трампа могут уплыть в четырехлетний круиз за 256 тысяч долларов
время публикации: 11 ноября 2024 г., 12:32 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 12:32
Американская круизная компания Villa Vie Residences предлагает жителям США, разочарованным в результатах президентских выборов, "сбежать от политики" и уплыть в круиз на четыре года до окончания каденции Дональда Трампа на посту президента США.
Стоимость такого бегства для одного – от 256 тысяч долларов, для пары – от 320 тысяч долларов. Те, кто хочет голосовать на промежуточных выборах, может выбрать круиз на два года от 150 тысяч долларов на одного и от 188 тысяч долларов на пару.
Четырехлетний круиз включает в себя посещение 140 стран мира на круизном лайнере Odyssey в формате "все включено", сообщает Business Insider.