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Нежелающие жить под властью Трампа могут уплыть в четырехлетний круиз за 256 тысяч долларов

время публикации: 11 ноября 2024 г., 12:32 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 12:32
Нежелающие жить под властью Трампа могут уплыть в четырехлетний круиз за 256 тысяч долларов
Фото: А.Завин / NEWSru.co.il

Американская круизная компания Villa Vie Residences предлагает жителям США, разочарованным в результатах президентских выборов, "сбежать от политики" и уплыть в круиз на четыре года до окончания каденции Дональда Трампа на посту президента США.

Стоимость такого бегства для одного – от 256 тысяч долларов, для пары – от 320 тысяч долларов. Те, кто хочет голосовать на промежуточных выборах, может выбрать круиз на два года от 150 тысяч долларов на одного и от 188 тысяч долларов на пару.

Четырехлетний круиз включает в себя посещение 140 стран мира на круизном лайнере Odyssey в формате "все включено", сообщает Business Insider.

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