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Экономика

Азербайджан сменил Турцию в качестве поставщика дешевых макарон в Израиль

время публикации: 11 ноября 2024 г., 12:04 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 12:04
Азербайджан сменил Турцию в качестве поставщика дешевых макарон в Израиль
Yonatan Sindel/Flash90

Долгие годы Турция была основным поставщиком в Израиль дешевых макаронных изделий, продававшихся местными торговыми сетями под собственными брендами.

Однако с мая, когда власти Турции ввели эмбарго на поставку Израилю значительной части турецких товаров, прекратилась и поставка макарон.

В последний месяц, как сообщает портал ynet, этот ценовой сегмент заняли макароны из Азербайджана. За счет дешевизны производства, азербайджанская паста остается дешевым вариантом даже несмотря на необходимость сухопутной доставки в Грузию, откуда она морем идет в Израиль.

Стоит напомнить, что Азербайджан поставляет в Израиль отнюдь не только макароны. Основной статьей азербайджанского экспорта в Израиль является нефть.

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