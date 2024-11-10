AP: Трамп победил во всех колеблющихся штатах, итоговый "счет" выборов – 312:226

По оценке агентства Associated Press, избранный президент США Дональд Трамп победил во всех семи колеблющихся штатах, где продолжается подсчет голосов после выборов, прошедших 5 ноября.

Речь идет о штатах Джорджия, Мичиган, Невада, Висконсин, Северная Каролина, Пенсильвания.

Таким образом Трамп получает 312 голосов выборщиков, а Камала Харрис – 226.

Ранее Харрис признала поражение.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

По результатам выборов республиканцы взяли под свой контроль Сенат Конгресса. Они также могут получить большинство в Палате представителей.