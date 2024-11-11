Названы наиболее активно строящиеся города Израиля за 2024 год

Согласно данным Центрального статистического бюро, в первом полугодии наиболее активно застраивающимся городом Израиля стал Кирьят-Оно, где на каждую тысячу жителей пришлось 78,6 квартир в активной фазе строительства.

На втором месте, с заметным отставанием, расположился Бат-Ям, где на тысячу жителей приходятся 60,7 квартир.

Далее следуют Лод (56,6), Офаким (52,2) и Берэ-Яаков, замыкающий первую пятерку с показателем в 52 строящихся квартиры на каждую тысячу населения.

Во вторую пятерку вошли Ор-Йегуда, Гиват-Шмуэль, Кирьят-Малахи, Рамат а-Шарон и Нетивот.

Для сравнения ЦСБ привел города, наиболее активно строившиеся пять лет назад, в 2019 году. Тогда безоговорочным лидером был только строящийся Хариш, где на тысячу человек населения приходилось 290,7 строящихся квартир. Далее шли Нетивот, Тират а-Кармель, Шохам, Ор-Йегуда, Кирьят-Гат, Ор-Акива, Герцлия, Явне и Кирьят-Оно.