"Тева" заплатит $450 млн штрафа за завышение цен на лекарства

Израильский фармацевтический концерн "Тева" достиг соглашения с министерством юстиции США, в рамках которого заплатит 450 миллионов долларов (около 1,7 миллиарда шекелей) штрафа за урегулирование претензий по поводу завышения цен на лекарства.

В 2020 году минюст США обвинил "Теву" в завышении цен на препарат Copaxone при расчетах со страховыми компаниями за счет американских налогоплательщиков.

В рамках соглашения компания не признает свою вину и выплатит компенсацию в рассрочку в течение шести лет.