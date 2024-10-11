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Экономика

"Тева" заплатит $450 млн штрафа за завышение цен на лекарства

время публикации: 11 октября 2024 г., 10:27 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 10:27
"Тева" заплатит $450 млн штрафа за завышение цен на лекарства
Flash90. Фото: Й.Зиндель

Израильский фармацевтический концерн "Тева" достиг соглашения с министерством юстиции США, в рамках которого заплатит 450 миллионов долларов (около 1,7 миллиарда шекелей) штрафа за урегулирование претензий по поводу завышения цен на лекарства.

В 2020 году минюст США обвинил "Теву" в завышении цен на препарат Copaxone при расчетах со страховыми компаниями за счет американских налогоплательщиков.

В рамках соглашения компания не признает свою вину и выплатит компенсацию в рассрочку в течение шести лет.

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