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Экономика

Кнессет утвердил запрет на увольнение супругов резервистов

время публикации: 28 мая 2024 г., 22:13 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 22:13
Кнессет утвердил запрет на увольнение супругов резервистов
Erez Ben Simon/Flash90

Депутаты Кнессета утвердили в итоговом чтении закон, запрещающий работодателям увольнять или отправлять в неоплачиваемый отпуск супругов резервистов.

Согласно закону, запрещено увольнять или отправлять в неоплачиваемый отпуск супруга резервиста в течение срока резервистской службы и в первые 14 дней после ее окончания, если у семьи есть хотя бы один ребенок, а резервист был вызван повесткой номер 8 ("цав 8") или прослужил не менее 21 дня.

Закон также увеличивает запрет на сокращение ставки или зарплаты резервиста в течение 30 дней после окончания службы.

Еще один пункт закона запрещает дискриминацию работников в связи с резервистской службой их супругов.

Для исключительных случаев в министерстве обороны будет создана специальная комиссия.

Семьи резервистов с ребенком младше 14 лет получат одноразовую дотацию в размере до 70% от зарплаты супруга резервиста. Дотации будут выплачены задним числом с 7 октября.

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