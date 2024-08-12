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Экономика

Авиакомпании продолжают продлевать отмену полетов в Израиль

время публикации: 12 августа 2024 г., 13:04 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 13:05
Авиакомпании продолжают продлевать отмену полетов в Израиль
Moshe Shai/FLASH90

Вслед за авиакомпаниями Ryanair и Lufthansa отмену авиасообщения с Израилем продлили в понедельник еще две авиакомпании – Aegean (Греция) и ITA (Италия).

ITA сообщила о продлении отмены полетов до 15 августа включительно. Aegean – до 19 августа.

Ранее сегодня авиакомпания Lufthansa объявила о продлении отмены до 21 августа в связи с ситуацией в сфере безопасности в регионе. Также Lufthansa отменила рейсы в Тегеран, Бейрут, Эрбиль и Амман. Кроме того, Lufthansa сообщила, что до 21 августа не будет использовать для полетов воздушное пространство Ирана и Ирака. Напомним, что в группу Lufthansa, помимо самой германской авиакомпании, также входят Brussels Airlines, Swiss Air, Austrian Airlines и Eurowings.

Сегодня о продлении отмены полетов в Израиль также объявила авиакомпания Ryanair.

В общей сложности рейсы в Израиль отменили такие авиакомпании как Aegean (Греция), Air Europa (Испания), Air India (Индия), Delta (США), Fly Dubai (ОАЭ), Iberia Express (Испания), ITA (Италия), KLM (Нидерланды), LOT (Польша), United Airlines (США), Vueling (Испания), Lufthansa (Германия), Swiss Air (Швейцария), Austrian Airlines (Австрия), Brussels Airlines (Бельгия), Eurowings (Германия).

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Lufthansa продлевает отмену полетов в Израиль до 21 августа