Репатрианты, нелегалы, могилы праведников: финкомиссия утвердила перевод неиспользованных бюджетов

Финансовая комиссия Кнессета утвердила ряд решений по переводу средств из различных неиспользованных бюджетных статей на финансирование новых целей.

Министерство алии и интеграции получило 60 млн шекелей + 85 млн шекелей в разрешениях на обязательства для поддержки военной волны репатриации, стимулирования репатриации врачей, реформы помощи с арендой жилья в приоритетных районах.

Министерство религиозных услуг получило 39 млн шекелей + 650 тысяч шекелей в разрешениях на обязательства для деятельности религиозных советов, обслуживания святых мест, празднований на могилах праведников, операционных расходов, IT-проектов, финансирования Главного раввината и раввинских судов.

Управление населения и иммиграции получило 14.5 млн шекелей из бюджетов канцелярии премьер-министра, министерств внутренних дел и юстиции для поддержки добровольного выезда нелегалов.

Министерство экономики и промышленности получило 101 млн шекелей + 160 млн шекелей в разрешениях на обязательства из бюджета Кнессета и статьи "различные расходы" для грантовых программ Управления инноваций, фонда "Йозма 2.0", поддержки хайтек-компаний.

Министерство юстиции получило 115 млн шекелей для укрепления имущественных судов, развития еврейского права, IT-проектов, строительства и ремонта зданий, завершения кампуса судов в Гиват-Раме.

Министерство транспорта получило 1.6 млрд шекелей (в разрешениях на обязательства) из внутренних изменений в бюджете министерства для продвижения и реализации проекта метро.

Министерство просвещения получило 206 млн шекелей дополнительно для надзора за детскими садами, обучения и оплаты подвозок в ультраортодоксальном секторе, образовательных программ во время войны "Железные мечи", школы летних каникул.

202 млн шекелей были выделены для финансирования Закона о демобилизованных солдатах с целью корректировки бюджетов демобилизационных грантов и депозитного фонда.