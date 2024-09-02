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Экономика

Финкомиссия Кнессета рассмотрит сокращения бюджета для оплаты расходов на эвакуацию жителей севера

время публикации: 02 сентября 2024 г., 09:36 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 09:36
Финкомиссия Кнессета рассмотрит сокращения бюджета для оплаты расходов на эвакуацию жителей севера
Yonatan Sindel/Flash90

Финансовая комиссия Кнессета рассмотрит в понедельник, 2 сентября, сокращения государственного бюджета с целью изыскать источник финансирования расходов на эвакуацию жителей севера на сентябрь текущего года.

В частности, будут сокращены 100 миллионов шекелей из программы городской реновации в населенных пунктах севера, 20 миллионов шекелей из бюджета, выделенного на создание университета в Кирьят-Шмоне, 16 миллионов шекелей – из бюджета штаба по восстановлению севера и юга, 3 миллиона шекелей из бюджета управления "Ткума".

На 80 миллионов шекелей будет сокращено финансирование зонтичных соглашений по реновации городов в других районах страны и еще 50 миллионов шекелей – из бюджета гарантий для проектов реновации.

46 миллионов шекелей будут сокращены из параграфов коалиционных соглашений – 13 млн из бюджета центра наследия Рехавама Зеэви, 10 млн – из бюджета внеклассной деятельности и педагогических семинаров в государственном религиозном образовании, 10 млн – из бюджета субсидий родительских школьных платежей и программ расширения кругозора в старших классах, 8 млн – из бюджета государственного религиозного образования, 4 млн – из бюджета строительства интернатов в Иудее и Самарии.

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