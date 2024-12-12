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Экономика

"Харэль" продлил обслуживание страховки патронажного ухода для больничной кассы "Клалит" на два года

Больничные кассы
Страхование
время публикации: 12 декабря 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 21:33
"Харэль" продлил обслуживание страховки патронажного ухода для больничной кассы "Клалит" на два года
Miriam Alster/Flash90

За две с половиной недели до крайнего срока страховая компания "Харэль", чей договор с больничной кассой "Клалит" на обслуживание страховки патронажного ухода истекал 31 декабря, объявила о продлении договора на два года.

Вместе с тем, продление договора обусловлено вступлением в силу новых постановлений Управления по надзору за рынками капитала, страхования и пенсионных накоплений, ужесточившего критерии получения страховых выплат.

Кроме того, новые постановления должны отменить с 2027 года "механизм самоликвидации полиса", в рамках которого ответственность за обслуживание полиса после прекращения приема новых членов остается ответственностью страховой компании.

Экономика
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