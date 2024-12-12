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Экономика

Fortinet покупает израильский стартап за 200 млн долларов

Хайтек
Стартап
Кибербезопасность
Экзит
время публикации: 12 декабря 2024 г., 07:06 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 07:06
Fortinet покупает израильский стартап за 200 млн долларов
AP Photo/Mark Schiefelbein

Американская корпорация кибербезопасности Fortinet сообщила о покупке израильской стартап-компании Perception Point, разработавшей платформу защиты электронной почты.

Стоимость сделки оценивается в 200 миллионов долларов.

Компания, созданная в 2015 году Михаэлем Аминовым и Шломо Левиным, за годы своего существования мобилизовала у инвесторов 74 миллиона долларов. Штат компании – более 100 человек.

Для Fortinet, входящей в тройку крупнейших в мире корпораций в сфере кибербезопасности, это вторая покупка в Израиле. В 2019 году она купила стартап enSilo.

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