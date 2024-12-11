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Экономика

За год войны минобороны Израиля резко увеличило сотрудничество со стартапами

Оборонка
Хайтек
Минобороны
время публикации: 11 декабря 2024 г., 07:22 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 07:22
За год войны минобороны Израиля резко увеличило сотрудничество со стартапами
AP Photo/Efrem Lukatsky

С октября 2023 года по сентябрь 2024 года министерство обороны Израиля заключило договор о сотрудничестве с 86 израильскими стартапами и малыми компаниями.

Это в пять раз больше, чем за предыдущий аналогичный период. Общая сумма договоров – 601 миллион шекелей.

Таким образом, общее количество стартапов, работающих с министерством обороны, приблизилось к 300.

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