x
12 декабря 2024
|
последняя новость: 14:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 декабря 2024
|
12 декабря 2024
|
последняя новость: 14:15
12 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

ВМФ ЦАХАЛа получит пять ракетных катеров местного производства за 2,4 млрд шекелей

Оборонка
Минобороны
ВМС
время публикации: 12 декабря 2024 г., 13:34 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 13:52
ВМФ ЦАХАЛа получит пять ракетных катеров местного производства за 2,8 млрд шекелей
AP Photo/Ariel Schalit

Министерство обороны Израиля подписало контракт на закупку у корпорации "Израильские судоверфи" ("Маспенот Исраэль") пяти новых малых ракетных кораблей класса "Решеф", которым предстоит сменить устаревающие корабли "Саар 4,5", первый из которых был спущен на воду в 1980 году.

Общая сумма сделки составляет 2,4 миллиарда шекелей. Сроки поставки – шесть лет. Сделка имеет опцию на докупку дополнительных кораблей.

Закупка осуществляется в рамках политики сокращения зависимости от оборонного экспорта, которую проводит министерство обороны в последний год.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 ноября 2024

ВМС ЦАХАЛа получат пять новейших ракетных корветов