ВМФ ЦАХАЛа получит пять ракетных катеров местного производства за 2,4 млрд шекелей

Министерство обороны Израиля подписало контракт на закупку у корпорации "Израильские судоверфи" ("Маспенот Исраэль") пяти новых малых ракетных кораблей класса "Решеф", которым предстоит сменить устаревающие корабли "Саар 4,5", первый из которых был спущен на воду в 1980 году.

Общая сумма сделки составляет 2,4 миллиарда шекелей. Сроки поставки – шесть лет. Сделка имеет опцию на докупку дополнительных кораблей.

Закупка осуществляется в рамках политики сокращения зависимости от оборонного экспорта, которую проводит министерство обороны в последний год.