Налоговое управление опубликовало схему налогообложения автомобилей на 2025 год

В соответствии с ранее опубликованными решениями министерства финансов налоговое управление опубликовало порядок налогообложения автомобилей.

Автомобили с любым видом двигателя кроме электрического облагаются налогом на покупку в размере 83%, электромобили будут облагаться налогом в размере 45% на первые 35 тысяч шекелей стоимости и в размере 83% на каждый последующий шекель.

В зависимости от уровня загрязнения из полученной суммы налога на покупку вычитается сумма "зеленого вычета", однако размер этого вычета в 2025 году уменьшится на 3990 шекелей, а три последние категории получат "зеленый штраф".

Сверх этого на полученную сумму начисляется НДС, который в 2025 году составит 18%.

Ниже приведена таблица изменения "зеленого вычета".