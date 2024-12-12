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Экономика

Налоговое управление опубликовало схему налогообложения автомобилей на 2025 год

Налоги
Автомобили
время публикации: 12 декабря 2024 г., 10:51 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 10:51
Налоговое управление опубликовало схему налогообложения автомобилей на 2025 год
Yehuda Ben Itach/Flash90

В соответствии с ранее опубликованными решениями министерства финансов налоговое управление опубликовало порядок налогообложения автомобилей.

Автомобили с любым видом двигателя кроме электрического облагаются налогом на покупку в размере 83%, электромобили будут облагаться налогом в размере 45% на первые 35 тысяч шекелей стоимости и в размере 83% на каждый последующий шекель.

В зависимости от уровня загрязнения из полученной суммы налога на покупку вычитается сумма "зеленого вычета", однако размер этого вычета в 2025 году уменьшится на 3990 шекелей, а три последние категории получат "зеленый штраф".

Сверх этого на полученную сумму начисляется НДС, который в 2025 году составит 18%.

Ниже приведена таблица изменения "зеленого вычета".

Степень загрязненияСумма вычета текущая (шек)Сумма вычета после поправки (шек)
10-50Вычет 18,417Вычет 14,427
251-130Вычет 18,417Вычет 14,427
3131-150Вычет 16,882Вычет 12,892
4151-170Вычет 14,734Вычет 10,744
5171-175Вычет 12,893Вычет 8,903
6176-180Вычет 11,356Вычет 7,366
7181-185Вычет 10,130Вычет 6,140
8186-190Вычет 8,901Вычет 4,911
9191-195Вычет 7,980Вычет 3,990
10196-200Вычет 6,756Вычет 2,766
11201-205Вычет 6,139Вычет 2,149
12206-210Вычет 4,912Вычет 922
13211-220Вычет 3,9900
14221-250Вычет 2,455Надбавка 1,535
-251-3000Надбавка 2,455
15301-3500Надбавка 5,000
-351 и выше0Надбавка 7,500

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