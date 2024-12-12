Налоговое управление опубликовало схему налогообложения автомобилей на 2025 год
В соответствии с ранее опубликованными решениями министерства финансов налоговое управление опубликовало порядок налогообложения автомобилей.
Автомобили с любым видом двигателя кроме электрического облагаются налогом на покупку в размере 83%, электромобили будут облагаться налогом в размере 45% на первые 35 тысяч шекелей стоимости и в размере 83% на каждый последующий шекель.
В зависимости от уровня загрязнения из полученной суммы налога на покупку вычитается сумма "зеленого вычета", однако размер этого вычета в 2025 году уменьшится на 3990 шекелей, а три последние категории получат "зеленый штраф".
Сверх этого на полученную сумму начисляется НДС, который в 2025 году составит 18%.
Ниже приведена таблица изменения "зеленого вычета".
|№
|Степень загрязнения
|Сумма вычета текущая (шек)
|Сумма вычета после поправки (шек)
|1
|0-50
|Вычет 18,417
|Вычет 14,427
|2
|51-130
|Вычет 18,417
|Вычет 14,427
|3
|131-150
|Вычет 16,882
|Вычет 12,892
|4
|151-170
|Вычет 14,734
|Вычет 10,744
|5
|171-175
|Вычет 12,893
|Вычет 8,903
|6
|176-180
|Вычет 11,356
|Вычет 7,366
|7
|181-185
|Вычет 10,130
|Вычет 6,140
|8
|186-190
|Вычет 8,901
|Вычет 4,911
|9
|191-195
|Вычет 7,980
|Вычет 3,990
|10
|196-200
|Вычет 6,756
|Вычет 2,766
|11
|201-205
|Вычет 6,139
|Вычет 2,149
|12
|206-210
|Вычет 4,912
|Вычет 922
|13
|211-220
|Вычет 3,990
|0
|14
|221-250
|Вычет 2,455
|Надбавка 1,535
|-
|251-300
|0
|Надбавка 2,455
|15
|301-350
|0
|Надбавка 5,000
|-
|351 и выше
|0
|Надбавка 7,500