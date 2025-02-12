Трамп обязал федеральные ведомства сотрудничать с Маском в вопросе сокращения штата

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник, 11 февраля, указ, поручающий возглавляемому Илоном Маском Департаменту правительственной эффективности (DOGE) координировать работу с федеральными агентствами и осуществить масштабные сокращения численности федеральных государственных служащих.

Согласно сообщению Белого дома, указ поручает DOGE и федеральным агентствам совместно работать над "значительным" сокращением размера федерального правительства и ограничением найма новых сотрудников. В частности, агентствам запрещается нанимать более одного сотрудника на каждые четыре, покидающих федеральную службу, с соответствующими исключениями для иммиграционных и правоохранительных структур и сил национальной безопасности.

Агентствам также будет поручено "разработать планы масштабного сокращения штата" и оценить возможности ликвидации или объединения функций агентств, которые не требуются по закону.