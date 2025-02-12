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Экономика

Израиль разместил гособлигации на $5 млрд при спросе на $23 млрд

Финансы
Минфин
время публикации: 12 февраля 2025 г., 09:25 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 09:25
Израиль разместил гособлигации на $5 млрд при спросе на $23 млрд
Photo by Noam Revkin Fenton/Flash90

Главный аудитор министерства финансов Яхели Ротенберг завершил проведение эмиссии израильских государственных облигаций, номинированных в долларах США.

В общей сложности были размещены облигации на 5 миллиардов долларов со сроками погашения через 5 и через 10 лет. Премия по сравнению с аналогичными казначейскими обязательствами США составила 1,2% для 5-летних облигаций и 1,35% для 10-летних облигаций.

Спрос на израильские облигации составил 23 миллиарда долларов, в 4,6 раз превысив предложение. В эмиссии приняли участие около 300 институциональных инвесторов из 30 стран мира.

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