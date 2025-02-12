"Первое в мире" выращенное в лаборатории мясо для домашних животных поступило в продажу

В Великобритании впервые в мире потребители могут приобрести угощение для домашних животных, сделанное из мяса, выращенного в лаборатории.

Лакомство состоит из растительных компонентов и 4% куриного мяса, выращенного в лаборатории Meatly – лондонского стартапа, который в прошлом году стал первой компанией в мире, получившей разрешение на использование такого мяса в кормах для домашних животных.

Культивируемое мясо получают, собирая образец клеток животных – в данном случае из куриного яйца – и выращивая их в биореакторе, специальном стальном резервуаре, где они развиваются в сочетании с водой и питательными веществами. Через несколько недель получается белковая масса, при этом процесс требует гораздо меньше ресурсов и снижает выбросы углерода по сравнению с традиционным животноводством.

Лакомство под названием "Chick Bites", созданное в партнерстве с брендом кормов для домашних животных, выпускается ограниченной серией и пока доступно только в одном магазине сети Pets at Home в Лондоне.

Процесс производства мяса в компании Meatly заключается в том, что из одного куриного яйца берется всего один клеточный образец, которого хватает для создания "бесконечного количества мяса". Клетки растут, питаясь смесью аминокислот, витаминов и минералов в течение примерно недели, после чего мясо готово и напоминает консистенцию "куриного паштета".

Такое мясо по питательным свойствам аналогично настоящему, но не содержит стероидов, гормонов или антибиотиков. В зависимости от методов, применяемых в традиционном животноводстве, производители утверждают, что его процесс требует на 50-60% меньше земли, на 30-40% меньше воды и производит на 40% меньше выбросов CO2.