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Ближний Восток

Эрдоган потребовал от Израиля выплатить 100 млрд долларов на восстановление Газы

Газа
Турция
Война с ХАМАСом
время публикации: 10 февраля 2025 г., 15:37 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 15:49
Эрдоган потребовал от Израиля выплатить 100 млрд долларов на восстановление Газы
AP Photo/Vladimir Voronin

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Израиля оплатить все расходы на восстановление сектора Газы после завершения военных действий. По его словам, речь идет о 100 миллиардах долларов.

"Ответственность за разрушение лежит на Израиле и Биньямине Нетаниягу. Израиль должен заплатить за все самостоятельно. После стольких разрушений, стольких страданий, стольких преступлений Израиль не может вести себя так, будто ничего не произошло", – цитирует его New Straits Times.

Эрдоган также заявил о недопустимости переселения жителей сектора Газы: "Два миллиона человек находятся в западне. Они пережили один из самых жестоких, варварских геноцидов последнего столетия. Но они не сдались, не встали на колени, не отказались от родины".

Президента США Дональда Трампа, выдвинувшего идею переселения, он обвинил в планировании второй "Накбы" – массового бегства арабов в 1948 году, которое палестинцы считают своей национальной катастрофой.

Ближний Восток
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