Израильский пчеловодческий стартап BeeWise мобилизовал 50 млн долларов

Израильский стартап BeeWise, разрабатывающий технологии робототехники и искусственного интеллекта в сфере пчеловодства, провел на этой неделе пятый раунд мобилизации капитала объемом 50 млн долларов.

В общей сложности созданный в 2018 году стартап получил от инвесторов 170 миллионов долларов.

Базирующаяся недалеко от Нагарии компания разработала роботизированные ульи, более крупные, чем привычные деревянные ульи, в которых популяция пчёл находится под постоянным автономным уходом и наблюдением.

Так, например, во время войны на севере и в секторе Газа ульи продолжали функционировать, несмотря на то что пчеловоды не могли добраться до них. Такой мониторинг и уход позволяют значительно сократить явление коллапса пчелиных семей в мире, что очень беспокоит учёных и фермеров.