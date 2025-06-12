Авиакомпания Ryanair объявила, что не вернется в Израиль раньше сентября
время публикации: 12 июня 2025 г., 18:30 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 18:30
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair по-прежнему считает, что летать в Тель-Авив не безопасно, и сообщила, что из ее расписания будут убраны все израильские рейсы как минимум до 1 сентября.
В прошлом месяце генеральный директор Ryanair Майкл Олири заявил, что его компания "теряет терпение" касательно ситуации с полетами в аэропорт имени Бен-Гуриона.
По словам Олири, руководство компании рассматривает возможность перенаправления самолетов, обслуживающих израильское направление, на другие маршруты.
Напомним, что Ryanair, прекратившая летать в Израиль с начала войны, возобновила полеты в апреле 2025 года, и снова прекратила их после падения йеменской ракеты возле аэропорта имени Бен-Гуриона.
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