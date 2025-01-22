Нидерланды покупают израильские вооружения несмотря на протесты в парламенте

Правительство Нидерландов подписало контракт на закупку у израильского концерна "Эльбит Маарахот" систем радиоэлектронной борьбы и защиты для самолетов и вертолетов ВВС Нидерландов на общую сумму 175 миллионов долларов.

Системы будут установлены на военно-транспортных самолетах C-390 и на вертолетах H225M.

Сделка вызвала критику части депутатов нидерландского парламента, выступавших против покупки вооружений у компании, поставляющей оружие ЦАХАЛу. Однако министр обороны Рубен Брекельманс отверг критику, заявив, что речь идет о срочных оперативных потребностях.

Напомним, что суд Нидерландов наложил временный запрет на прямые поставки запчастей для самолетов F-35 в Израиль, который действует до сих пор, поскольку окончательный вердикт еще не вынесен. В то же время суд отклонил иск с требованием запретить США поставлять Израилю запчасти со складов в Нидерландах не путем прямых поставок.