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Экономика

Нидерланды покупают израильские вооружения несмотря на протесты в парламенте

Оборонка
время публикации: 22 января 2025 г., 09:28 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 09:28
Нидерланды покупают израильские вооружения несмотря на протесты в парламенте
Chaim Goldberg/Flash90

Правительство Нидерландов подписало контракт на закупку у израильского концерна "Эльбит Маарахот" систем радиоэлектронной борьбы и защиты для самолетов и вертолетов ВВС Нидерландов на общую сумму 175 миллионов долларов.

Системы будут установлены на военно-транспортных самолетах C-390 и на вертолетах H225M.

Сделка вызвала критику части депутатов нидерландского парламента, выступавших против покупки вооружений у компании, поставляющей оружие ЦАХАЛу. Однако министр обороны Рубен Брекельманс отверг критику, заявив, что речь идет о срочных оперативных потребностях.

Напомним, что суд Нидерландов наложил временный запрет на прямые поставки запчастей для самолетов F-35 в Израиль, который действует до сих пор, поскольку окончательный вердикт еще не вынесен. В то же время суд отклонил иск с требованием запретить США поставлять Израилю запчасти со складов в Нидерландах не путем прямых поставок.

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