Правительство Нидерландов ужесточило условия оборонного экспорта в Израиль

Правительство Нидерландов уведомило парламент страны, что местные компании больше не смогут экспортировать продукцию оборонного характера и двойного назначения в Израиль в рамках общего разрешения на экспорт.

Теперь будет необходимо получать разрешение для каждой отдельной сделки.

"Данный шаг позволит оценивать все транзакции стратегических товаров в Израиль перед экспортом и транзитом на предмет соответствия европейским рамкам для экспорта и транзита оборонной продукции и товаров двойного назначения", — говорится в заявлении министра торговли Нидерландов Рейнетте Клевер и министра иностранных дел Нидерландов Каспара Велдкампа.

Напомним, что в прошлом году суд Нидерландов обязал правительство прекратить поставки Израилю компонентов для истребителей F-35, что привело к их поставке Израилю обратным транзитом через США.

Правительство подчеркивает, что с начала войны Нидерланды не поставляли Израилю вооружений. Впрочем, это не мешает Нидерландам активно покупать оружие израильского производства.

По оценке экспертов, данный шаг коснется в основном электронных систем и приборов связи, таких как раутеры, которые считаются товарами двойного назначения.