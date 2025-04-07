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Экономика

Правительство Нидерландов ужесточило условия оборонного экспорта в Израиль

Оборонка
Нидерланды
время публикации: 07 апреля 2025 г., 22:07 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 22:07
Правительство Нидерландов ужесточило условия оборонного экспорта в Израильм
AP Photo/J. Scott Applewhite

Правительство Нидерландов уведомило парламент страны, что местные компании больше не смогут экспортировать продукцию оборонного характера и двойного назначения в Израиль в рамках общего разрешения на экспорт.

Теперь будет необходимо получать разрешение для каждой отдельной сделки.

"Данный шаг позволит оценивать все транзакции стратегических товаров в Израиль перед экспортом и транзитом на предмет соответствия европейским рамкам для экспорта и транзита оборонной продукции и товаров двойного назначения", — говорится в заявлении министра торговли Нидерландов Рейнетте Клевер и министра иностранных дел Нидерландов Каспара Велдкампа.

Напомним, что в прошлом году суд Нидерландов обязал правительство прекратить поставки Израилю компонентов для истребителей F-35, что привело к их поставке Израилю обратным транзитом через США.

Правительство подчеркивает, что с начала войны Нидерланды не поставляли Израилю вооружений. Впрочем, это не мешает Нидерландам активно покупать оружие израильского производства.

По оценке экспертов, данный шаг коснется в основном электронных систем и приборов связи, таких как раутеры, которые считаются товарами двойного назначения.

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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 января 2025

Нидерланды покупают израильские вооружения несмотря на протесты в парламенте