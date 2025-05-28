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Экономика

13-й канал ИТВ: Wizz Air откроет свой хаб в аэропорту Бен-Гурион

Мин.транспорта
Wizz Air
время публикации: 28 мая 2025 г., 21:30 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 21:33
13-й канал ИТВ: Wizz Air откроет свой хаб в аэропорту Бен-Гурион
Moshe Shai/FLASH90

Министр транспорта Израиля Мири Регев и руководство бюджетной авиакомпании Wizz Air достигли договоренности об превращении аэропорта Бен-Гурион в постоянную базу венгерского авиаперевозчика.

Договор должен быть подписан в июле этого года. Как сообщает 13-й канал ИТВ, Wizz планирует не только расширить карту маршрутов между Израилем и Европой, но и открыть маршруты в Индию и страны Африки, а также выполнять внутренние авиарейсы между аэропортом Бен-Гурион и аэропортом Рамон.

Следует отметить, что из трех крупных международных бюджетных авиаперевозчиков только Wizz Air возобновил полеты в Израиль после краткого перерыва, вызванного падением ракеты возле аэропорта Бен-Гурион. Авиакомпании EasyJet и Ryanair постоянно откладывают свое возвращение.

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