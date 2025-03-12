Габи Сарусси избран председателем правления IAI

Профессор Габи Сарусси был избран 12 марта председателем правления Israel Aerospace Industries, в ближайшие месяцы он вступит в должность, передает "Кан". Отмечается, что эту кандидатуру продвигал министр обороны Исраэль Кац.

Гилад Эрдан объявил, что снимает свою кандидатуру на эту должность. При этом Эрдан отметил, что Кац прекратил с ним общаться после того, как получил пост министра обороны.

Критиковал Каца за неготовность поддержать кандидатуру Эрдана и их однопартиец по "Ликуду" Давид Амсалем.