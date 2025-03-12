Утверждено к итоговому чтению: банки обяжут принимать вклады без открытия текущего счета
время публикации: 12 марта 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 07:15
Экономическая комиссия Кнессета утвердила ко второму и третьему чтениям поправку к Закону о банковских услугах, продвигаемую депутатом Авихаем Буароном ("Ликуд").
Согласно поправке, которая должна вступить в силу с 1 декабря 2025 года, банки будут обязаны предоставлять возможность открывать депозитный счет без необходимости в открытии текущего счета.
Штраф за нарушение составит 50 тысяч шекелей за каждый случай отказа.
Напомним, что с 1 апреля банки будут обязаны публиковать предлагаемые ими ставки по депозитам на своих сайтах.