Утверждено к итоговому чтению: банки обяжут принимать вклады без открытия текущего счета

Экономическая комиссия Кнессета утвердила ко второму и третьему чтениям поправку к Закону о банковских услугах, продвигаемую депутатом Авихаем Буароном ("Ликуд").

Согласно поправке, которая должна вступить в силу с 1 декабря 2025 года, банки будут обязаны предоставлять возможность открывать депозитный счет без необходимости в открытии текущего счета.

Штраф за нарушение составит 50 тысяч шекелей за каждый случай отказа.

Напомним, что с 1 апреля банки будут обязаны публиковать предлагаемые ими ставки по депозитам на своих сайтах.