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NEWSru.co.il :: Экономика12 мая 2022 г., 15:24

Новым гендиректором "Безека" стал Ран Гурон

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Новым гендиректором "Безека" стал Ран Гурон

Президент "Безека" Гиль Шарон сообщил, что совет директоров компании принял решение о назначении Рана Гурона новым генеральным директором "Безека". Он сменит на этом посту Давида Мизрахи.

Гурон, обладающий 25-летним опытом в области связи, приступит к исполнению своих обязанностей в июне 2022 года. В прошлом он был генеральным директором дочерних компаний "Безека" - Yes, "Пелефон" и "Безек бейнлеуми".

Гиль Шарон отметил, что Гурон добился успехов в руководстве дочерними компаниями. "После шести лет он возвращается в "Безек", чтобы повести его навстречу вызовам ближайших лет", - сказал он.


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