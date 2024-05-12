СМИ: Аргентина приобретет 36 израильских самоходных орудий ATMOS

Вооруженные силы Аргентины намерены усилить свою самоходную артиллерию 72 новыми установками, 36 из которых будет на колесных шасси. Как сообщает издание Zona Militar, в качестве поставщика колесных самоходок будет выбрана израильская компания "Эльбит Маарахот" – разработчик системы ATMOS.

В ходе испытаний израильская разработка показала себя лучше, чем французская самоходная гаубица CAESAR. В качестве установки на гусеничном шасси выбрана M109 KAWEST – модернизированный в Швейцарии вариант американской пушки M109.

Сумма сделки на поставку Аргентине 36 орудий ATMOS, согласно публикации, составляет 160 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что такое же количество установок закупит и Бразилия. Сумма этого контракта оценивается в 150-200 миллионов долларов.

155-миллиметровые самоходные орудия имеют дальность стрельбы до 40 километров. Среди стран, на вооружении которых находятся системы ATMOS – Азербайджан, Камерун, Руанда, Таиланд, Филиппины, Уганда, Дания, Ботсвана, Замбия.