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СМИ: Аргентина приобретет 36 израильских самоходных орудий ATMOS

время публикации: 12 мая 2024 г., 09:53 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 09:53
СМИ: Аргентина приобретет 36 израильских самоходных орудий ATMOS
Wikipedia.org. Фото: Army Artillery "King of Battle" Regiment, Philippine Army

Вооруженные силы Аргентины намерены усилить свою самоходную артиллерию 72 новыми установками, 36 из которых будет на колесных шасси. Как сообщает издание Zona Militar, в качестве поставщика колесных самоходок будет выбрана израильская компания "Эльбит Маарахот" – разработчик системы ATMOS.

В ходе испытаний израильская разработка показала себя лучше, чем французская самоходная гаубица CAESAR. В качестве установки на гусеничном шасси выбрана M109 KAWEST – модернизированный в Швейцарии вариант американской пушки M109.

Сумма сделки на поставку Аргентине 36 орудий ATMOS, согласно публикации, составляет 160 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что такое же количество установок закупит и Бразилия. Сумма этого контракта оценивается в 150-200 миллионов долларов.

155-миллиметровые самоходные орудия имеют дальность стрельбы до 40 километров. Среди стран, на вооружении которых находятся системы ATMOS – Азербайджан, Камерун, Руанда, Таиланд, Филиппины, Уганда, Дания, Ботсвана, Замбия.

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