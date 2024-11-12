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Экономика

AP: комитет America PAC Маска потратил около $200 млн на поддержку кампании Трампа

время публикации: 12 ноября 2024 г., 10:18 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 10:27
AP: комитет America PAC Маска потратил около $200 млн на поддержку кампании Трампа
AP Photo/Alex Brandon

Политический комитет America PAC, принадлежащий миллиардеру Илону Маску, потратил около 200 миллионов долларов на поддержку предвыборной кампании кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, сообщает Associated Press.

AP отмечает, что комитет America PAC в ходе предвыборной гонки стремился повлиять на тех избирателей, которые зачастую предпочитают не голосовать на выборах, а также на избирателей, голосующих впервые.

Ранее отмечалось, что победа Трампа привела к росту биржевых котировок в связи с ожиданием снижения налогов на бизнес и ослабления регуляции. После выборов 5 ноября суммарное состояние десяти богатейших людей планеты выросло на 64 миллиарда долларов. В частности, активный сторонник Трампа Илон Маск, самый богатый человек в мире, увеличил свое состояние на 26,5 млрд.

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Победа Трампа принесла Илону Маску 26,5 млрд долларов