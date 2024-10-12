ЕС введет санкции против лиц и организаций, связанных с поставками Ираном баллистических ракет в РФ
время публикации: 12 октября 2024 г., 09:57 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 10:02
Ожидается, что в начале следующей недели Европейский Союз введет санкции против лиц и организаций, связанных с поставками Ираном баллистических ракет в РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов и высокопоставленного чиновника ЕС.
По словам одного из дипломатов, министры иностранных дел ЕС введут санкции против 14 человек и организаций, которые помогали в передаче ракет, среди них есть авиа- и другие компании.
Ранее дипломаты также сообщали, что ограничения могут быть применены против авиакомпании Iran Air.